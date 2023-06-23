Kuralları ihlal eden günübirlik kiralık işletmelere şok baskın

Antalya Emniyet Müdürlüğü, 'Günübirlik Kiralanan Yer Uygulaması' çerçevesinde kuralları ihlal ettiği tespit edilen 46 işletmeye 1 milyon 701 bin 674 lira ceza uyguladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, Antalya'da mevcut huzur ve güven ortamının devamı ve kamu düzeninin sağlanması için, suç ve suçlularla mücadele ile ilgili çalışmalar çerçevesinde 147 personelin katılımıyla yapılan “Günübirlik Kiralanan Yer Uygulaması” yapıldı. İl merkezinde 331, dış ilçelerde 428 olmak üzere toplam 759 günübirlik konaklama yeri denetlendi. Denetimler bünyesinde; anlık veri göndermediği tespit edilen 35 işletmeye konaklayan kaydı yapmamaktan 1 milyon 044 bin 820 lira, kayıt dışı günübirlik daire kiraladığı tespit edilen 11 adrese 656 bin 854 lira olmak üzere toplam 1 milyon 701 bin 674 lira idari para cezası uygulandı.