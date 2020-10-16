Kuralları ihlal eden vatandaşlara verilen cezalar tahsil edilecek

Kurallara uymamak, kurallara uyan insanları ve bizi üzüyor. Biz kimseye ceza kesmek istemiyoruz ama kesilen cezalar tahsil edilecek” dedi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Işıklar Caddesi'nde korona virüse yönelik alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını denetledi. Vali Yazıcı'ya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan da eşlik etti. Heyet, cadde üzerinde bulunan mağaza ve dükkanları gezerek denetimlerini sürdürdü. Esnafa kolaylıklar dileyen Yazıcı, önlemlere uyulup uyulmadığını sordu.

Denetim sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Yazıcı, tüm illerde denetim yapıldığını belirterek, her hafta rutin olarak Antalya'da denetime çıktıklarını söyledi. Tüm ekiplerin Covid-19 vakalarının kontrol altına alınabilmesi ve azaltılabilmesi için çalıştığını ifade eden Yazıcı, “Şükürler olsun ki Antalya da Eylül ayındaki yükselişten sonra tekrar düşüşe geçtik. İnşallah kötü durumdan, bu Covid'den tüm dünya ve ülkemiz yakın zamanda kurtulur. Aşı ile ilgili çalışmaları takip ediyoruz. İnşallah en yakın sürede aşı ve ilaç bulunup bu virüsten hep birlikte kurtuluruz” dedi.

Vali Yazıcı, Antalyalıların korona virüs sürecini iyi yönettiğini kaydederek, vatandaşlara teşekkür etti. Aynı hassasiyetle kurallara uyulması gerektiğini vurgulayan Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

“Bir an önce bitsin istiyoruz ama maalesef bu süreç hala devam ediyor. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edelim. Gördüğünüz üzere caddede birçok iş yerine uğradık. Özellikle gıda ürünü satan iş yerlerine teşekkür ediyorum. Hepsinin gayet titiz bir şekilde çalışmalarını gördüm. Tüm hemşehrilerimizin dikkatli olmasını istiyorum.”

“Ceza uyguladıklarımızın tahsilatları yapılacak”

Kurallara uymayan vatandaşlara uygulanan cezalarla ilgili de konuşan Vali Yazıcı, “İhlallerle ilgili cezalar uygulanıyor. Dün Vergi Dairesindeydim. Müdürlüklerimiz tahsilatla ilgili özel olarak Ankara'dan talimatlandırıldı. Cezaya maruz kalanların tahsilatları yapılacak. Ceza uyguladıklarımızın tahsilatlarına başlanıyor. Kurallara uymamak, kurallara uyan insanları ve bizi üzüyor. Biz kimseye ceza kesmek istemiyoruz ama kesilen cezalar tahsil edilecek. Mart ayından bu yana 15 milyon TL'ye yakın ceza uygulandı” dedi.