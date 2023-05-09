İhlas Haber Ajansı

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Kurduğu çadırın önünde ölü bulundu

Antalya’da 49 yaşındaki adam, boş araziye kurduğu çadırın hemen önünde ölü bulundu.

Antalya'da 49 yaşındaki adam, boş araziye kurduğu çadırın hemen önünde ölü bulundu.


Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi yanında bulunan boş arazideki bir çadırın önünde yaşandı. Yerde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, yaptığı kimlik çalışmasında ise hayatını kaybeden şahsın 49 yaşındaki G.G. olduğunu belirledi. Şahsın cansız bedeninin yanında uyuşturucu madde kullanma aparatları olduğu tespit edildi.


Olay yeri inceleme ekipleri ile savcı incelemesinin ardından Girgin'in cenazesi, ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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