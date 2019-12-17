Kurnaz, ‘Kepez'de birleştirici ve bütünleştirici olacağız'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kepez İlçe 5'inci Olağan Kongre öncesinde başkan adayı Önder Kurnaz delegeler ile yemekte bir araya geldi. Yemekte delegelere hitap eden Kurnaz, başkan seçildiği takdirde Kepez'de birleştirici ve bütünleştirici olacaklarını söyledi.

Yemeğe Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kepez Belediye Başkan Adayı Murat Dinç, bazı STK'lar, belediye meclis üyeleri ve yaklaşık 325 delege katıldı.

Cumartesi günü yapılacak kongre öncesi düzenlenen yemekte konuşan başkan adayı Önder Kurnaz, “Bu hafta sonu gerçekleştirilecek olduğumuz CHP Kepez İlçe 5'inci Olağan kongremizin, ilçemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tamamlamış olduğumuz mahalle delege seçimlerinde listeye girerek delege olan, olamayan en önemlisi partisi adına demokrasi mücadelesine katkı koyan tüm yol arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bizler bu kongrelerde ayrışmayı, kavgayı değil birliğimizi beraberliğimizi büyütmeyi hedefliyoruz” dedi.

2009-2011 yıllarında İl Gençlik Kolları Başkan yardımcılığı, 2011-2014 yılları arasında Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevinde bulunduğunu ifade eden Kurnaz, “Gençlik Kolları İl Başkanlığı yıllarımda dahi Kepez'de çalışmaktan ve hizmet etmekten hiç geri durmadım. Partim için dün olduğu gibi bugünde yarında mücadele etmeye devam edeceğim. Cumhuriyet'in ve demokrasinin savunucusu olan bizlere çok büyük görevler düşüyor. Bu düşünce ve anlayışla partimize, ülkemize daha çok sahip çıkmalı, küskünlükleri, kırgınlıkları bir kenara bırakıp, birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz” dedi.