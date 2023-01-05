Kursiyer takla attı, eğitmen kaçtı

Antalya'da özel aracıyla direksiyon eğitimi alan kursiyerin kullandığı otomobil duvara çarpıp takla attı. Sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken, eğitmenin kaza yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kaza, saat 14.00 sırasında Kepez ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 6102 Sokak'ta meydana geldi. Yanındaki bir kadın eğitmenden özel aracıyla direksiyon dersi alan A.Ö., 07 AH 523 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yokuş aşağı kontrolden çıkan otomobil sağdaki duvara çaptıktan sonra ters döndü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen eğitmen kaza yerinden kaçarken, sürücü ise araç içinde sıkıştı. Yaralı A.Ö, itfaiye ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sedyeye alınan A.Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla inceleme başlatıldı.