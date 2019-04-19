Kurşunlama zanlısı 7 gün sonra teslim oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kafede bir kişiyi silahla yaralayan şahıs olaydan 7 gün sonra jandarmaya teslim oldu. Şahıs sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olay, 10 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Konaklı Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkan Tufan A, (40) belinden çıkardığı kuru sıkıdan bozma silahla Mehmet U'ya (37) ateş ederek karnından yaraladı. Yaralı Mehmet U. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken Tufan A. olay yerinden kaçtı. Jandarma tarafından her yerde aranan Tufan A. olaydan 7 gün sonra önceki gün Konaklı Jandarma Karakoluna kuru sıkıdan bozma silahıyla giderek teslim oldu. Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığında ifadesi alınan şüpheli Tufan A, sevk edildiği nöbetçi mahkemece “silahla yaralama” suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.