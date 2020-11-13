Kurşunlu mahallesine Lavanta bahçesi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin fidanları diktiği alanı ziyaret eden Başkan Şahin, fidan dikimine yardım etti. Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Çoşgun, Meclis Üyesi Kemal Kara, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İhsan İnal, Kurşunlu Mahalle Muhtarı Musa Dönmez'in de fidan diktiği alanda lavantalar toprakla buluştu.

Amaçlarının halka hizmet olduğunu vurgulayan Başkan Şahin “Kurşunlu Mahallemizde lavanta fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Belediyemize ait kullanılmayan arazilerimizi, atıl halden verimli arazilere dönüştürmeye devam edeceğiz. Lavanta bahçemiz, ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.