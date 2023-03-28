Kurutma ve Paketleme Tesisinde çalışmalar ilerliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, ‘Kumluca'da İsraf Azalıyor, Yerel Üretici Kazanıyor' projesi çerçevesinde Beykent Toptancı Hali içerisinde kuracağı gıda kurutma ve paketleme tesisinde çalışmalar hızla sürerken, bölgedeki üreticilere proje ve tesis hakkında eğitim düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde desteklenen ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) koordinasyonunda yürütülen; Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin uygulayıcısı ve Kumluca Kaymakamlığı'nın ortağı olduğu ‘Kumluca'da İsraf Azalıyor, Yerel Üretici Kazanıyor' projesi ile Kumluca ve çevre ilçelerdeki üreticiler gıda kurutma ve paketleme tesisine kavuşacak.

Kolon betonları döküldü

Beykent Toptancı Hali içerisinde hizmet verecek gıda kurutma ve paketleme tesisinde çalışmalar devam ediyor. Ekipler tarafından tesisin temel betonu ve kolon betonları döküldü, temel izolasyon ve topraklama işlemleri tamamlandı. Yaklaşık 5 milyon lira yatırım bedelli projeyle Kumluca ve çevre ilçelerinde geçimini meyve ve sebze üretimi sağlayan küçük, orta ve büyük ölçekli üreticilerin ürettiği ürünler, az maliyetle kurutularak hem daha da değerlenecek hem de elde kalan ürünler değerlendirilerek gıda israfının önüne geçilecek.

Proje ve tesis hakkında eğitim verildi

Kumluca'da hayata geçirilecek proje ve kurulacak tesis hakkında bilgi vermek için Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından bölgedeki üreticiler için bir eğitim düzenlendi. Kumluca Ziraat Odası'nda düzenlenen eğitimde Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ARGE Proje Şube Müdürü Deniz İlaslan Çürek ve Büyükşehir Belediyesi Bitkisel Üretim Eğitim Şube Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Hatice Parlak üreticilere gıda israfının önlenmesi, hijyen ve tesisin tanıtılması içerikli bilgiler verdi.

İsrafın önüne geçilecek

Kurutma ve Paketleme Tesisinin bölgeleri için çok kıymetli bir proje olduğunu belirten Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Mustafa Çetin, “Tesis sayesinde yetiştirilen ürünler kurutularak israf olmasının önüne geçilecek ve pazara ulaştırılacak. Üreticinin ürününün paketleme olanağı sağlanması da çok önemli. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz” diye konuştu.

Üreticinin büyük eksiğini kapatacak

Kumluca'da örtü altı üretim yapan Şahin Köse de, “Biz çiftçiler için müthiş bir proje. Bu tesis büyük bir eksiklikti. Büyükşehir Belediyesi bu eksiğimizi gördü, tesis kurarak bu eksiği kapatıyor. Bölgede çok büyük bir üretim var. Belli bir aydan sonra fiyatlardan dolayı üretici yetiştirdiği ürünü dalında bırakmak zorunda kalıyor, israf oluyordu. Böylece bununda önüne geçilecek” diye konuştu.