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Kuryelere 'hayatıma kastım yok, kaskım var' bilgilendirmesi

Antalya’da trafik polisleri tarafından kuryelere, ’hayatıma kastım yok, kaskım var’ projesi kapsamında bilgilendirme çalışması yapıldı.

Antalya'da trafik polisleri tarafından kuryelere, 'hayatıma kastım yok, kaskım var' projesi kapsamında bilgilendirme çalışması yapıldı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun öncülüğünde hayata geçirilen projede, bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında motosikletlerin karıştığı ölümlü kaza sayısında yüzde 40, ölü sayısında yüzde 45 oranında azalma sağlandı. Projeyle birlikte Antalya'da kask takma oranı yüzde 93 düzeyine ulaştı.


Son dönemde korona virüs sebebiyle alınan kişisel ve toplumsal tedbirlerle birlikte alışverişlerin karşılanması amacıyla motosikletli kuryelerle yapılan ticaret sahası genişletildi. Proje kapsamında ise Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü trafik eğiticileri tarafından motosikletli kuryelerin çalıştığı kurumsal firmalar ziyaret edilerek, pandemi kuralları çerçevesinde kask ve koruma ekipmanı kullanımıyla ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Yayalar için ayrılan kaldırım ve yaya geçidi gibi alanları motosiklet sürücülerinin kullanmamaları gerektiği konularına yer verildi. Ayrıca motosikletli kuryelerin kasklarına proje logosunun yer aldığı stickerlar yapıştırıldı. Kuryeler ise 'hayatıma kastım yok, kaskım var' sloganları atıp, pankart açarak projenin destekçisi olduklarını belirtti.

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