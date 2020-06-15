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Kuryenin motosikleti cayır cayır yandı

Antalya’da seyir halindeyken alev alan motosikletin sürücüsü yanmaktan son anda kurtuldu.

Antalya'da seyir halindeyken alev alan motosikletin sürücüsü yanmaktan son anda kurtuldu. Alev topuna dönen motosikleti itfaiye söndürdü.


Edinilen bilgiye göre yangın, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 600 Sokak üzerinde çıktı. Bir işletmede kurye olarak çalışan Mustafa Çevik, sabah mesai için 07 FCA 69 plakalı motosikletiyle yola çıktı. İş yerine yaklaşan Çevik'in motosikletinden seyir halindeyken bir anda alevler yükselmeye başladı. Çevik'in hızlı bir şekilde kaldırıma çektiği motosikleti kısa sürede alevlere teslim oldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesine rağmen motosiklet tamamen yandı ve kullanılamaz hale geldi. Mustafa Çevik, motosikletin yanması nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Yapılan işlemlerin ardından motosiklet otoparka çekildi.

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