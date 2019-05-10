KUTSO Liderlik Akademisi ilk mezunlarını verdi

Aralık 2018 ve Nisan 2019 tarihleri boyunca haftada bir gün düzenlenen ve 20 farklı konunun işlendiği Liderlik Akademisi belge töreni ile sona erdi. Belge törenine yönetim kurulu üyeleri, eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

Belge töreninde konuşan KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, KUTSO Liderlik Akademisi'ni Batı Antalya iş insanlarımızın sahip oldukları liderlik özelliklerini etkin bir şekilde hayatlarına uyarlamalarına olanak sağlayacak, kazandığı bilgi ve becerileri işletmeleri lehine kullanabilecek nitelikli kişiler yetiştirmek amacı ile kurduklarını belirtti.

Günay konuşmasında ayrıca; “KUTSO yönetimine talip olduğumuz ilk günden beri asıl amacımız yalnızca aidat toplayan bir kurum olmaktan kurtulup hizmet verdiği bölgeye bir şeyler katan, bölgenin insan kaynağını ve ekonomik gücünü arttıran bir kurum haline gelmekti. Liderlik Akademisindeki amacımız bölgemizin iyi eğitim almış gençlerinin lider ve yönetici olarak bölgemize hizmet etmesini sağlamak. Her mezuniyetimizde toprağa birer tohum atıyoruz. İnşallah bu tohumlar birer koca çınara dönüşerek ülkemize yeni değerler katacaklar. Mezunlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Liderlik Akademisi koordinatörü ve İletişim Gelişim Danışmanlık firması sahibi eğitmen Ramazan Karakaya'nın sunuculuğunda, katılımcılar etkinlik ile ilgi duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Mezunlar belgelerini Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hüdavendigar Günay ve yönetim kurulu üyelerinin ellerinden aldılar. Etkinlik toplu fotoğraf görüntüsünün alınmasının ardından sona erdi.