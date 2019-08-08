Kütüphanede hayat var.

Antalya Tekelioğlu İL Halk Kütüphanesi bünyesinde bu yıl açılan Münevver Ören Atölyesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerle katılımcılar hem eğlenerek, hem öğrenerek dolu dolu keyifli dakikalar gerçekleştiriyorlar.

KÜYAP 2019 ile hem eğleniyor hem öğreniyorlar

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından toplumun kütüphane algısını değiştirmek ve kütüphane farkındalığını artırmak amacıyla, 2 yıldır Kütüphane Yaz Programı (KÜYAP) adı altında çeşitli etkinliklerin gerçekleştiriliyor. Türkiye genelinde birçok kütüphane yaz dönemini verimli bir şekilde değerlendirmek amacıyla farklı etkinlikler gerçekleştiriyor. Tekelioğlu il Halk Kütüphanesi bünyesinde bu yıl 55. Kütüphane Haftası'nda açılışı gerçekleştirilen Münevver Ören Atölyesi'nde de aynı şekilde farklı etkinlikler düzenleniyor. 4 yaş grubundan başlayıp, okul öncesi çocuklar ve hatta yetişkinler için düzenlenen kültürel, sanatsal faaliyetler ile drama, masal saatleri, nefes egzersizleri, diksiyon eğitimleri ve daha farklı birçok etkinliğin yapıldığı atölyeler ile toplumun farklı kesimlerine ulaşıp, kütüphane farkındalığını artırarak, daha çok insanı kütüphane ve kitaplarla buluşturulması hedefleniyor. Kütüphane bünyesinde kurulan bu atölyedeki eğitimciler ve atölye yürütücüleri alanında uzman kişilerden oluşuyor. Etkinlikleri gerçekleştiren kişiler tamamen gönüllük esasıyla çalışmalara destek veriyorlar.

Bütün etkinlikler ücretsiz

Atölyede çalışan kütüphane personeli ve gönüllülerin ortak belirledikleri tarihlere göre düzenlenen bu etkinlikler ücretsiz olup, kütüphanenin instagram, facebook, twitter ve youtube gibi sosyal medya hesaplarından #tekeliogluihk tagı ile yapılan paylaşımlarla duyuruluyor. Katılımcılar, sosyal medya üzerinden duyurusu yapılan etkinlikler kontenjanlı olarak düzenlendiği için katılımcılar telefonla iletişim kurarak ya da yüz yüze atölye yürütücüsü ile irtibat kurup kayıt yaptırıp atölyelere katılıyorlar. Geçtiğimiz Temmuz ayında toplam 12 gönüllü tarafından dramadan sanat atölyelerine, masal saatlerinden nefes egzersizlerine, diksiyon çalışmalarından mangala, lego gibi oyunların da olduğu farklı konularda 25 atölye gerçekleştirildiğini belirten atölye yürütücüleri, Ağustos ayında da dolu dolu etkinliklerle değişik yaş gruplarından insanları kütüphane ile buluşturmaya devam edeceklerini ifade ettiler. Sadece çocuklar için değil, gençler ve hatta yetişkinler için de etkinliklerin olduğu KÜYAP'19'un Eylül ayında okul döneminin başlamasıyla yeni bir takvim üzerinden yıl boyunca devam edeceği belirtildi.