Kütüphanelerin amiral gemisi hızla yükseliyor

Antalya Kütüphanesi'nde incelemelerde bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Bu kütüphane kitap sayısı ve çeşitliliği bakımından Türkiye'nin en zengin kütüphanelerinden birisi olacak” dedi.

Kepez Belediyesi'nin 2023 yılına 16 kütüphane projesi çerçevesinde kütüphanelerin amiral gemisi olarak nitelendirilen Antalya Kütüphanesi'nin yapımı hızla devam ediyor. Gülveren Mahallesi'nde inşa edilen ve tamamlandığında aynı anda 2 bin kişinin ders çalışabileceği ve 1 milyon kitap kapasitesiyle kapılarını açacak olan Antalya Kütüphanesi'nin dış iskelet yapısı tamamlandı, betonarme yapısında da tamamlanma aşamasına gelindi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Cumhuriyet'in 100. Yılında çocuk ve gençlere armağan edilecek kütüphane inşasını inceledi. Başkan Tütüncü, inşaat alanına girerken önce baretini taktı, ardından bürokratlarıyla beraber yapımı devam eden kütüphaneyi gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Türkiye'nin en zengin kütüphanesi olacak”

Antalya Kütüphanesi'nin yapımının büyük bir hızla devam ettiğini belirten Başkan Tütüncü, “Çok yakında burada Türkiye'nin en zengin kitap koleksiyonlarından birisi olacak. Öğrencilerimiz için üniversitenin hemen karşısında bambaşka bir yaşam alanı meydana getiriyoruz. Kepez'de her şey gençler için Kepez, kütüphaneler projesi ile kendisini bambaşka bir şekilde ifade etmiş gençlere çok önemli hizmetler yapmış Türkiye'deki nadir belediyelerden birisi Hatta diyebiliriz ki; Kepez Belediyesi kelimenin tam anlamıyla bir kütüphane gönüllüsü, okumaya, düşünmeye, yazmaya gençlere yepyeni bir gelecek ufku çizmeye çok meraklı. İşte! Antalya Kütüphanesi Türkiye'nin en zengin kütüphanelerinden birisi olacak. Kepez'e 16 kütüphane yapıyorduk, bunu yeni hedeflerle 21'e taşıyoruz. Bu yapacağımız kütüphanelerin en büyüğü olacak. Metre kare açısından sadece Antalya'nın en büyük kütüphanesi değil, Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden birisini Kepez'e, gençlerimize kazandırma konusunda büyük bir kararlılığın içerisindeyiz. Biz çok heyecanlıyız. Çünkü Cumhuriyet'in 100. yılına harika bir eser kazandıracağız” dedi.