Kuveyt Büyükelçisi Alenzi: "Kuveytli vatandaşlarımızın Antalya'ya olan ilgisini çok daha iyi anladım"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitin Böcek'in konuğu olan Kuveyt Büyükelçisi Wael Yousef Alenzi, uzun yıllar Akdeniz bölgesindeki ülkelerde görev yaptığını belirterek, gördüğü ülkeler ve şehirler içerisinde Antalya'nın en güzel şehir olduğunu söyledi.

Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 13. Genel Kurulu'na katılmak üzere Antalya'da bulunan Kuveyt Büyükelçisi Wael Yousef Alenzi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Büyükelçi Alenzi'ye Antalya'nın turizm ve tarım potansiyeli hakkında bilgi veren Başkan Böcek, "İnşallah bu ziyaret ülkelerimiz arasında turizmde, sosyal, kültürel ve ticari anlamda ilişkilerimizin gelişmesine de vesile olur. Bu ilişkilerimizi geliştirmek ve sürdürmek isteriz" dedi. Başkan Böcek, Antalya'nın Türk turizminin başkenti olduğunu belirterek, tarımda da önemli bir potansiyele sahip olduğu bilgisini verdi.

"Avrupa ülkelerinin birçoğundan çok çok daha güzel"

Antalya'yı ilk kez ziyaret ettiğini ve çok etkilendiğini söyleyen Büyükelçi Alenzi, "Antalya'daki bu güzelliği görünce çok büyük emeğiniz olduğunu bizzat müşahede ettim. Antalya'da bulunmanız açısından çok şanslısınız. Antalya da sizin burada olmanız açısından çok şanslı. Dünyadaki birçok yere ziyaretimle kıyasladığımda gördüğüm en güzel şehir diyebilirim. Avrupa ülkelerinin birçoğundan çok çok daha güzel. Akdeniz bölgesindeki ülkeler arasında da gördüğüm en güzel şehir. Buraya gelince Kuveytli vatandaşlarımızın Antalya'ya olan ilgisini çok daha iyi anladım. Antalya'ya bunları sağladığınız için sizi çok tebrik ediyorum. Böylesi güzel bir şehri yöneten kişilerin kim olduğunu görmek istedim ve sizi ziyaret ettim" diye konuştu.

Başkan Böcek, ziyaretin anısına Büyükelçi Alenzi'ye üzerinde Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı plaketi takdim ederken, Büyükelçi Alenzi de Başkan Böcek'e Arapların simgesi olan atmaca figürünü hediye etti.