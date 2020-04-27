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Kuyrukta beklemekten yorulan vatandaşlar yerlere oturup bekledi

Antalya’da e-Devlet şifresi ve bazı işlemlerini yaptırmak için PTT ve bankaya gelenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Antalya'da e-Devlet şifresi ve bazı işlemlerini yaptırmak için PTT ve bankaya gelenler uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyrukta beklemekten yorulan vatandaşların yerlere oturdukları gözlenirken, kentin en işlek bölgelerinden kapalı yolda da vatandaşların yoğunluğu dikkat çekti.


Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Antalya'da bazı banka, ATM ve PTT önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Tek sıra uygulamasının yapıldığı alanda kuyrukta beklemekten yorulan vatandaşlardan bazıları yerlere oturdu. Kuyruktaki bazı vatandaşların ise sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Kentin en işlek bölgelerinden kapalı yolda da alıverişe çıkan vatandaşların yoğunluğu dikkat çekti.

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