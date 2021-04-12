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Kuyudan kurtarılan tilki doğal yaşam alanına bırakıldı

Alanya’da atıl vaziyetteki su kuyusuna düşen tilki kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Alanya'da atıl vaziyetteki su kuyusuna düşen tilki kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.


Alanya'da bir tilki atıl vaziyette bulunan su kuyusuna düştü. Su kuyusundaki tilkiyi fark eden bir vatandaş Alanya Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne haber verdi. Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ve Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliği personelleri, kuyuya düşen tilkiyi başarılı bir operasyonla kurtardı. Yapılan muayene ve kontroller sonucunda herhangi bir yaraya rastlanılmayan tilki, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.

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