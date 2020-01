Kuyumcu esnafı sezonu yüzde 20 düşüşle kapattı

Çelik, her şey dahil sistemin, turizm sektöründe çalışan kuyumcu esnafının, sezonu yüzde 20 daha düşük kapatmasına neden olduğunu dile getirdi.

Kuyumcular Oda Başkanı Ali Çelik, 2019 yılında altın fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek, değer artışı olarak yatırımcıyı sevindiren bir yıl olduğunu kaydetti. Çelik, "Ancak 2019 yılında, turizm sektöründeki altın, pırlanta ve mücevher satışlarında yüzde 10, yüzde 20 bir düşüş vardı. Turizm de rekor kırmamıza rağmen, turist kalitesindeki düşüklük, her şey dahil sistemi nedeniyle turistlerin çok fazla dışarıya çıkmaması, turizm sektöründe çalışan kuyumcu esnafımızın sezonu yüzde 20 daha düşük kapatmasına neden oldu. 2019 yılı beklediğimiz gibi olmadı. ‘Çok iyi' diyemeyiz, ama ‘çok kötü geçti' de diyemeyiz" dedi.

“2020 yılı ‘altın yılı' olsun”

2020 yılında, altının yükselişinin yerli yatırımcı için çok önemli olduğunu vurgulayan Çelik, faizlerin düşmesinden dolayı yerli yatırımcıların altına yöneldiğini söyledi. Uluslararası yaşanan olayların, altın fiyatlarına yansıdığını ifade eden Ali Çelik, “Uluslararası dünya ticaret savaşları altın fiyatlarına yansıyor. Bugün yaşanan İran-ABD gerginliği muhtemelen altın yükselişini olumsuz yönde etkileyebilir. Bizler, 2020 yılının altın yılı olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“Her şey dahil sistemden rahatsızız”

Turizmdeki her şey dahil sistemin, esnafları olumsuz yönde etkilendiğinin altını çizen Çelik, sözlerini şöyle noktaladı:

“Turizm sistemimiz, otelleri doldurmak, kişi sayısını arttırmak üzerine kurulu bir sistemde. Ülkesinde asgari ücrete çalışan insanlar, Türkiye'ye çok ucuza tatile gelebiliyor. Örneğin Romanya'dan bile bir vatandaş uçak parası da dahil olmak üzere, 500 euro karşılığında gelerek, 1 hafta tatil yapabiliyor. Dolayısıyla bu insanlar dışarıda harcayacak parayı yanlarına getirmiyorlar. Yeme-içme her şey bedava. Bu her şey dahil sistem turistin dışarıya çıkmasını, kuyumcu sektöründe çalışan ve diğer sektörlerdeki esnafa para bırakmamasına neden oluyor. Biz esnaflar olarak bu her şey dahil sistemden rahatsızız.”