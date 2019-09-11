Kuyumcu kepenkleri kapatınca hırsız kaçamadı

Antalya'nın Alanya ilçesinde alışveriş yapma bahanesiyle girdikleri kuyumcudan hırsızlık yapan İran uyruklu karı kocayı iş yeri çalışanı kepenkleri kapattıktan sonra yakalayıp polise teslim etti. Şüphelinin hırsızlık yaptığı an ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Alışveriş yapma bahanesiyle iş yerine gelen İran uyruklu Hamadi B. (34) ve eşi Atetah T. (30), bir süre ziynet eşyalarını incelemeye başladı. Kadın şüpheli Atetah T. kuyumcu çalışanlarını dışarıda meşgul ederken, bu sırada çalışanın arkasını dönmesini fırsat bilen erkek şüpheli, el çabukluğuyla zincir kolyeyi alarak cebine koydu. Olayı fark eden bir diğer çalışan ise kepenkleri kapatarak polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler üzerinde kimlik bulunmayan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Hamadi B. (34) ve Atetah T. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, kuyumcudaki güvenlik kamerasına görüntülerinde ise zanlının, çalışanın sırtını dönmesini fırsat bilerek tezgahtaki asılı altın kolyeyi el hızıyla alıp cebine koyduğu ve olayı fark eden bir diğer çalışanın olaya müdahalesi yer alıyor.

“Kepenkleri kapatarak durumu polise bildirdik”

Olay anını anlatan iş yeri çalışanı Ali Özgür Garipoğlu şunları söyledi:

"İran kökenli oldukları öğrenilen şüpheliler önce iş yerinin etrafında keşif yaptılar. Dükkanın önünde ziynet eşyaları izlerken durumlarından şüphe duydum zaten. Çünkü direk vitrini kesip içeride kim var kim yok ona bakıyorlardı. İçeri geldiklerinde sadece vitrinden mal çıkarmamı istediler. Zincirleri müşterinin görmediği bir yere bıraktığımda erkek şahıs ben arkamı döndüğüm zaman en kalın zinciri alıp cebine koydu. Olayı fark eden ustamız yanımıza gerek zinciri aldığını söyledi. Daha sonra cebinden zinciri çıkarmasını istedik. Daha sonra şahıs zinciri karısına göstermek amaçlı cebine koyduğunu söyledi. Kesinlikle yalan olduğunu söyledik. Daha sonra kepenkleri kapatarak durumu polise bildirdik. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şahısları gözaltına aldı."