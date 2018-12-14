Kuyumculardan ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı

Antalya'da kendisini iş adamı olarak tanıtarak, kuyumculardan 20 bin euro ile 40 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan ve INTERPOL tarafından da aranan şüpheli yakalandı.

Antalya'da 2 gün önce Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde M.S.Ş'ye ait kuyumcu dükkanına gelen Suriyeli S.A. kendisini Bahreynli iş adamı olarak tanıttı. İşyeri sahibini ve çalışanları sohbet ederek oyalayan S.A, kimseye fark ettirmeden 20 bin euro değerindeki pırlanta işlemeli bir saati alıp, dükkandan çıktı. Kısa sürede saatin olmadığını fark eden kuyumcu, polise ihbarda bulundu.

Olayın ardından S.A. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Muratpaşa Asayiş ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan S.A.'nın geçtiğimiz 25 Haziran günü de Tuzcular Mahallesi'nde bulunan kuyumcudan, kendisini Dubaili işadamı olarak tanıttıktan sonra aynı yöntemle 40 bin TL'lik ziynet eşyası çaldığı belirlendi. Başkası adına düzenlenmiş pasaport taşıdığı tespit edilen S.A. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. INTERPOL tarafından da arandığı ortaya çıkan S.A. tutuklandı.