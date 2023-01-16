Kuyumcuların kurduğu "ihbar hattı" hırsız ve dolandırıcıların kabusu oldu

Antalya'da kuyumcuların; sahte, çalıntı ve düşük ayarlı altınları yüksek ayarlı göstererek bozdurmak isteyen kişilere karşı kurduğu Whatsapp ihbar hattı, hırsızların ve dolandırıcıların adeta kabusu oldu. Çalınan ve ayarı bozuk mücevherlerin ihbarı, saniyeler içerisinde tüm kuyumculara düşüyor. Zanlı ile karşılaşan kuyumcular ise şahsı oyalayıp gelen polislere teslim ediyor.

Antalya'da kuyumcu esnafı, hırsız ve dolandırıcıların ele geçirdikleri altınların satışının önüne geçmek için “Whatsapp ihbar hattı” kurdu. 250 esnafın yer aldığı grupta, bir ihbar saniyeler içerisinde tüm kuyumculara ulaşıyor. Fiyatının son yıllarda artması ile artan sahte ve çalıntı altınları satmaya çalışan dolandırıcılara karşı kuyumcular kurdukları Whatsapp grubu üzerinden birbirlerini bilgilendiriyor. Şüpheli gördükleri şahıs ve ürünlerin fotoğraflarını grup üzerinden meslektaşlarıyla paylaşan kuyumcular, bu yöntemle sahtecilik konusunda mağduriyetin önemli ölçüde azalmasını sağladı. İhbar grubu üzerinden gelen ürünü uzun uzun inceleyen kuyumcular, şüpheli şahısları da polise bildiriyor.

"Altının gramının bin 700-bin 800 TL'ye kadar yükselmesini bekliyoruz"

Fiyatlar yükselince müşterinin azaldığını belirten Antalya Kuyumcular Çarşısı'nda 36 yıllık kuyumcu Süleyman Koç, "Elinde parası olan gelip yatırım için altın alıyorlar. Altının gramının bin 700-bin 800 TL'ye kadar yükselmesini bekliyoruz. Parası olan altın alsın. Altın alan kazanır, yatırım amaçlı alsınlar. 2-3 ay için altın alınmaz. Yurt dışından da müşterilerimiz gelerek altın alıyorlar. Bilezik, çeyrek ve yarım altın alıyorlar. Sonra da gelerek 'İyi ki almışız' diyorlar" dedi.

"Şu anda gram ve yarımın yarısı takılıyor"

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası Antalya'ya olan göçün sektöre olan etkisini değerlendiren Koç, "Bize bu durum yansımadı. Onların aldığı altın bizde yok" sözlerine yer verdi. Düğünlerde takı çeşitliliğine de değinen Koç, "Düğünlerde tam, yarım ve çeyrek daha çok takılıyordu. Şu anda gram ve yarımın yarısı takılıyor. Düğün için vatandaşlarımızın ayırdığı bütçe 500 bin TL'yi geçer. Ama bu durum giderek zorlaşıyor" açıklamasını yaptı.

"Hırsızlar girdikleri evlerde dedektör ile altın bile arıyorlar"

Fiyatlar yükselince dolandırıcıların daha çok görülmeye başladığını belirten Koç, "Evlerde hırsızlık olayları çok olmaya başladı. Altın değerlenince altının sahtesini de yapıyorlar. Ayarı düşük altın üretiyorlar. Hırsızlar girdikleri evlerde detektör ile altın bile arıyorlar. Vatandaşlarımız dikkatli olsunlar. Sahte çeyrek ve tam altın daha çok geliyor" ifadelerine yer verdi.

"Bu ihbar hattı işimizi kolaylaştırdı, son zamanlarda daha çok kullanmaya başladık"

“Whatsapp ihbar hattı” hakkında da bilgi veren Koç, "Grubumuzda 250 kişi var. Bize grup üzerinden direkt ihbar geliyor. Biz de gelen ürünlere dikkat ederiz. Saniyede ihbar herkese düşer. Biz önce ürüne bakarız, ürün hırsızlık ürünü ise şahsı oyalayarak polise haber veriyoruz. Bu ihbar hattı işimizi kolaylaştırdı, son zamanlarda daha çok kullanmaya başladık” diye konuştu.