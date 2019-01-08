Kuyumcuların taksitli satış isteği

Kaya, Antalya'da bine yakın kuyumcu esnafının yaşadığı sıkıntılar hakkında bilgi verdi.

"Taksit isteği"

Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde taksitlendirme yapılmasını isteyen Kaya, "Müşteriler ve bizim açımızdan kredi kartıyla yapılan alışverişin taksitlendirilmesi, esnafa bir nefes kredisi vermek gibi olacaktır. Artık eskisi gibi alım gücü olmadığı için gelen müşteri istediği ürünü alamıyor. Taksitlendirme yasaklanınca sektörümüz olumsuz etkilendi. İşler düştü ve esnaf sıkıntı yaşamaya başladı" dedi.

"Eskiden zorlanmıyorduk"

Güvenlik sorunu yaşadıklarına değinen Kaya, "Kuyumculuk sektöründe olan kişilerin silah taşıması neredeyse zorunlu hale geldi. Kuyumcu dükkanları ve şahıslara yönelik soygunlar oluyor. Esnafımız bu durumda kendini savunamıyor. Bizim silah taşıma ruhsatımızın olması gerekiyor. Eskiden ruhsat alırken zorlanmıyorduk. Şu anda taşıma ruhsatı almak isteyen kişilerden belediye, iş yeri açma ruhsatı istiyor. Antalya'da gezdiğinizde 500 iş yerinin olduğu yerde 10 tane ruhsatı zor buluyorsunuz. Bunlarla karşılaştığınızda da elinizden bir şey gelmiyor" diye konuştu.

"Ruhsat kolaylığı istiyorlar"

Taşıma ruhsatı için yangın merdiveni zorunluluğu istendiğinden yakınan Kaya, "Bazı iş yerleri tek katlı, bazı iş yerleri beş katlı. Eski binalarda yangın merdiveni yapılabilecek bir yer yok. Bunu öne sürerek silah ruhsatı almaya çok büyük zorluk çıkarıyorlar. Yetkililerden bu noktada destek bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.