Kuyumcuya sahte bilezik şoku

Antalya'da bir kuyumcu sahte bilezikle dolandırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. E.K'nın sahibi olduğu kuyumcu dükkanına gelen kişi ya da kişiler sahte bir bileziği bozdurmak istedi. Yıllardır kuyumculuk yapan ve bu işte tecrübeli olan E.K, orijinaline çok yakın olan imitasyon bileziği dalgınlık anında bin 200 lira üzerinden paraya çevirdi. Müşterinin gitmesinin ardından daha dikkatli şekilde bileziği inceleyen E.K, sahte olduğunu anladı. E.K, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Polis, güvenlik kameralarından eşkalini belirlediği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.