İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuyuya düşen kedi itfaiye tarafından çıkartıldı

Demre’nin Yaylakaya Mahallesi’nde su dolu kuyuya düşen kedi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Demre'nin Yaylakaya Mahallesi'nde su dolu kuyuya düşen kedi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Demre İtfaiye ekibi Yaylakaya Mahallesi'nde vatandaşların su dolu kuyuya kedi düştüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine varan ekipler merdiven yardımı ile 15 metrelik içi su dolu kuyuya indi. İtfaiye eri, kediyi kısa sürede bulunduğu yerden çıkardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.