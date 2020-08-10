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Kuzca'da yol bakım onarım çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca Kuzca yolunun 3,5 kilometrelik kısmında bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.


Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, merkez ve ilçelerde yol bakım çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Kumluca ilçesi Kuzca Mahallesi ve Keles mevki arasındaki mevcut durumu kötü olan 3.5 kilometrelik yolda bakım ve onarım çalışması yapıyor. Ekipler aynı zamanda yolda genişletme çalışması da gerçekleştiriyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, alt yapısını sağlamlaştırdığı yolda daha sonra sıcak asfalt çalışması yapacak.

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