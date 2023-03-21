Kuzdere'de alt ve üst yapı çalışmaları

ANTALYA (İHA) – Antalya Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kuzdere Mahallesi'nde alt yapısı tamamlanan yerlerde başlatılan yol yapım işlerini yerinde inceledi. Başkan Topaloğlu'na, Kemer Belediye Başkan Yardımcıları Emin Gül ve Baki Yalın eşlik etti.

Yol yapım çalışmaları çerçevesinde kaldırım ve 600 metrelik su kanallarının deplasesi de yapılacak. Yapımı devam eden çalışmalar ile ilgili Başkan Yardımcıları Emin Gül ve Baki Yalın'dan bilgi alan Belediye Başkanı Topaloğlu, Kuzdere Mahallesi'ndeki alt ve üst yapı çalışmalarına hızla devam ettiklerini söyledi.

Başkan Topaloğlu, Kemer'in en fazla nüfusa sahip mahalleleri arasında yer alan Kuzdere'nin çevresini ve çehresini değiştirmeye devam ettiklerine işaret ederek, “Tüm mahallelerimizde olduğu gibi Kuzdere mahallemizde de hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Kuzdere Mahallesi'ndeki alt ve üst yapı çalışmalarını en kısa sürede tamamlayıp halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz” dedi.