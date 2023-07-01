Kuzeni gözlerinin önünde boğularak hayatını kaybetti, gözyaşlarına boğuldu

Trabzon'dan Antalya'ya tatile gelen genç, kuzeniyle girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Kuzeninin cenazesi başında gözyaşlarına boğulan Volkan Bakan'ın, kuzeniyle bu akşam Trabzon'a dönecekleri öğrenildi.

Olay, saat 12.00 sırasında Konyaaltı Belediyesi karşısındaki 23 numaralı plajın yanındaki halka açık bölüm sahilinde meydana geldi. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Volkan Bakan(27) ve kuzeni Mustafa Baytar(22) Trabzon'dan, Antalya'ya geldi. Öğle saatlerinde Konyaaltı Sahili'ne gelen kuzenler, serinlemek için denize girdi. Bir süre yüzen kuzenlerden Baytar, biranda suda batıp çıkmaya başladı. Bakan ise hemen kıyıya çıkıp yardım istedi. Yakındaki cankurtaran ve vatandaşlar arama çalışması yaparken durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye gelen deniz polisi, bölgede araştırma yapmaya başladı. Su altında arama yapan dalgıç polisler kısa süre sonra Baytar'ı hareketsiz şekilde bulundu. Kıyıya çıkarılan Baytar, sağlık ekiplerinin uzun süre yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kıyıdaki cenazesinin çevresi, kaşık sedye ile kapatılırken üzerine ise bir plaj şemsiyesi açıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Baytar'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kuzeninin cenazesi başında gözyaşı döken Volkan Bakan ise büyük üzüntü yaşadı. Kuzenlerin bu akşam tatillerini tamamlayıp Trabzon'a doğru yola çıkacakları öğrenildi.

Öte yandan, sahilde bazı vatandaşların hiçbir şey olmamış gibi yüzmeye ve güneşlenmeye devam ettikleri görüldü.

"Bir süre suda aradılar"

Olayı gören Burak Şahin, "Saat 12.00 sıralarında oldu, iki arkadaş tatil için Trabzon'dan gelmişler. Yüzerken biri kıyıya döndü, diğer boğulmaya başladı. Kimse aldırış etmedi ilk başta. Daha sonra Sahil Güvenlik ve cankurtaranlar arama yaptılar, çıkartmaya çalıştılar. Uzun süre aradılar. Sudan çıkardılar ama hayatını kaybetmişti" dedi.