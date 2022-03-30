Kuzey Afrika'dan gelen toz taşınımı Antalya'yı etkisi altına alacak

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da 2 gün boyunca Kuzey Afrika'dan gelen ‘toz taşınımı' etkili olacak.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da Kuzey Afrika'dan gelen ‘toz taşınımının' 31 Mart Perşembe ile 1 Nisan Cuma gününe kadar etkili olacağını bildirdi. Meteoroloji vatandaşları, toz taşınımı nedeni ile oluşabilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimalinin az olduğu yerlerde çamur yağışı gibi olabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.