Kuzey rüzgarları Antalya'yı buz kestirdi, meteoroloji ‘Don' uyarısı verdi

Antalya'da hava sıcaklığı kuzey rüzgarlarının iç kesimden getirdiği soğuk hava dalgasıyla mevsim normallerinin 1-2 derece altına düştü. Kar soğuğunu hisseden Antalyalılar ev ve işyerlerinden çıkmazken, normalde güneşli havada binlerce kişiyi ağırlayan Konyaaltı Sahili, sessizliğe büründü. Nadir de olsa montlarıyla sahile gelen vatandaşlar, ısınmak için havanın iki katı sıcaklığındaki denize girdi. Öte yandan sıcaklığın düşmeye devam etmesiyle birlikte meteorolojiden Antalya ve Muğla'daki çiftçilere zirai don uyarısında bulunuldu.

Pazar günü 19 dereceyi gören Antalya'da son iki gündür, özellikle bugün kışı yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerdeki sağanağın ardından Bey Dağları karla kaplanırken, kuzeyden esen rüzgarların iç kesimden getirdiği soğuk hava dalgası da, şehirdeki sıcaklığı mevsim normallerinin 1-2 derece altına düşürdü. Kar soğuğunu hisseden Antalyalılar ise ev ve işyerlerinden çıkmadı. Cadde ve sokaklarda az sayıda vatandaş gözlenirken, güneşli havada binlerce kişiyi ağırlayan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili sessizliğe büründü. Sahile az da olsa gelen vatandaşlardan bazıları sıcaklığı 18 derece olan denize girdi.

“Ben dışarıda üşüyorum, onlar denize giriyor”

Sahilde yakınlarını denize getiren vatandaşlardan Fazlı Ünsal, “Bugün hava düne göre çok soğuk. Ben dışarıda üşüyorum, çocuklar denize giriyor. Gençler, bir şey olmaz onlara” dedi.

“1-2 derece mevsim normallerinin altındayız”

Yapılan son tahminlere göre, yurdun Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girdiğini aktaran Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, kuzey rüzgarlarının iç kesimlerdeki soğuk havayı bölgeye taşıdığını söyledi. Antalya'daki hava sıcaklığını günlerdir 4-5 derece mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini belirten Gültekin, “Pazar günü 19 derece olan Antalya'daki sıcaklık, bugüne geldiğimizde 14 dereceye kadar düştüğünü görüyoruz. Bugün ve yarın mevsim normallerinin 1-2 derece altında seyredecek diyebiliriz. Hava sıcaklığı rüzgarla birlikte daha az hissediliyor. Sahil kesimlerinde nem ile birleşince soğuk havanın hissedilir derecesi daha da yükseliyor. Çarşamba ve Perşembe günü soğuk hava etkisini sürdürmeye devam edecek. Genelde bölgemiz turuncu ve kırmızı renkli olup yüksek sıcaklıklara alışık olurdu ama bugüne geldiğimizde mavi renkli alanlar hakim. Bu da mevsim normallerinin altında olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Gültekin, Cuma günü Antalya'da yağışlı hava beklediklerini, pazar günüyse yağışlı sitemin bölgeyi terk edeceğini bildirdi.

Antalya ve Muğla için zirai don uyarısı

Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece zirai don riski için de uyarlarılar da bulunan Gültekin, “Özellikle Antalya ve Muğla'daki zirai faaliyetlerinin sürdüğü alanlarda Çarşamba'yı Perşembe'yi bağlayan gece hafif zirai don riski ortaya çıkıyor. Sıcaklıklarımız sıfırın altında 1-2 derecelere kadar düşebileceğinden dolayı vatandaşlarımızın ve çiftçilerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarında yarar görüyoruz” ifadelerini kullandı.