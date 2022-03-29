Kuzu balığı zannettiler oltayla 2 metrelik köpekbalığı çektiler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Alara Çayı'nın denize döküldüğü yerde balık tutan vatandaşların oltasına 2 metre boyunda yaklaşık 150 kilogram ağırlığında köpekbalığı takıldı. Dev bir kuzu balığı yakaladıkları umuduyla makinaya sarılan balıkçılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Manavgat Örenşehir Mahallesi'nde yaşayan Hasan Ali Taşarası, babası İbrahim ve arkadaşı Hasan Yaşar ile birlikte sık sık yaptıkları gibi Alara Çayı'nın denize döküldüğü Okurcalar Mahallesi boğaz mevkii olarak adlandırılan oteller bölgesinde balık avlamaya gitti. Makinelerine canlı balık takarak kuzu balığı avlamaya başlayan 3 kişiden Hasan Ali Taşarası'nın makinesine büyük bir balık takıldı. Büyük bir kuzu balığı yakalandığı ümidiyle çekilen makinenin oltasında köpekbalığı ile karşılaşan vatandaşlar şaşkına döndü.

Hemen 112'yi aradılar

Köpekbalığının şaşkınlığını üzerlerinden atan vatandaşlar ilk iş olarak balığın fotoğrafını çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. 112'den Alanya Sahil Güvenliğe bağlanan vatandaşlar, sahil güvenlikten gelen talimat doğrultusunda hareket etti. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekip, yaptıkları inceleme sonunda öldüğünü belirledikleri balığı gerekli incelemelerin yapılması için Alanya'ya götürdü.

"Hayatımızda ilk kez böyle bir olayla karşılaştık"

Sürekli aynı yerde balık avladıklarını belirten Hasan Ali Taşarası, “Babam ve arkadaşım Hasan Yaşar ile birlikte her zaman olduğu gibi balık avlamaya geldik. Canlı balık takıp kuzu yakalamayı hedefliyorduk. Bir süre sonra benim oltama büyük bir balık takıldı. Dev bir kuzu yakaladığımızı düşünürken güçlükle çektiğimiz balığın köpekbalığı olduğunu gördük. Hayatımızda ilk kez böyle bir olayla karşılaştık. Ne yapacağımızı bilmediğimiz için hemen fotoğraflarını çekip 112'yi aradık. Onlar sahil güvenliği bağladı. Sahil Güvenlik ekibi gelene kadar onların talimatları doğrultusunda balıkla ilgilendik. Son günlerde sürekli oltadaki balığı kapıp gidiyordu. Demek ki bunu yapan köpekbalığıymış. Yaklaşık 180-200 santimetre uzunluğunda. 150 kilogram dolayında” diye konuştu.