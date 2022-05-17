İhlas Haber Ajansı

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Lastiği patlayarak devrilen motosiklette iki kişi yaralandı

Antalya’da seyir halindeki motosikletin lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya'da seyir halindeki motosikletin lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Alanya ilçesi İshaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzzet G. (27) idaresindeki 07 HHA 77 plakalı motosikletin arka lastiği patladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İzzet G. ile yolcu Tuğrulcan B., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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