Lena Erdil: “6 senedir Dünya Kupası podyumlarından inmiyorum”

Türkiye'yi rüzgar sörfünde uluslararası platformlarda temsil eden Lena Erdil, dalga sörfünde yarışmaya başladığını, bunun ilk kez bir Türk sörfçü tarafından yapıldığını söyledi. 2016 yılında IFCA Dünya Şampiyonluğu, PWA Vice Worldchampion ve Türkiye Şampiyonluğu kazanan, 2017 yılında da Türkiye Şampiyonluğu'nu tekrarlayan Lena Erdil, yaklaşık 6 senedir Dünya Kupası podyumlarından inmediğini vurguladı.

Başarı yolunda istikrarlı bir şekilde yoluna devam ettiğini ifade eden Erdil, en büyük hedefinin birinci olmak olduğunu belirtti.

Temmuz ayında ciddi bir sakatlık yaşadığını dile getiren Erdil, “Ayağımı kırdım ve üç çivi takıldı. Yaklaşık 4 buçuk aydır İstanbul'da tedavi görüyorum. Tedavi devam ediyor. Önümüzdeki sezon nisan ayında tekrar yarışmaya başlayacağız. O zamana kadar en iyi şekilde iyileşip, güçlü şekilde geri dönerek, hedefimi güçlü şekilde tamamlamak istiyorum” diye konuştu.

“Rüzgar sörfü sporunun içinde doğdum”

Anne ve babasının sörfçü olduğunu dile getiren Erdil, “Rüzgar sörfü sporunun içinde doğdum diyebilirim. İlk görmemi hatırlamıyorum bile. İlk başlarda Türkiye'de Çeşme'de yaz tatillerinde lokal yarışlara katılmaya başladım. Genç bayanlarda birincilikler, Türkiye bayanlarda birincilikler... Sonra da dünya kupası yarışlarında ilk 3'e İFKA'da birincilikler, ikincilikler... İnşallah şampiyon olacağım” dedi.

Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil etmenin gurur verici bir duygu olduğunu sözlerine ekleyen Lena Erdil, “Türkiye adına ilklere imza atmak benim için çok önemli. İlk olmak ayrı bir keyif” şeklinde konuştu.