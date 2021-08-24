Leroy Fer Aytemiz Alanyaspor'da

İmza töreninde konuşan futbolcu Fer, “Geldiğim ilk andan itibaren bir aile ortamı gördüm. Çok sıcak bir karşılama oldu” dedi.

Transfer süreci ile ilgili konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu, “Aslında bu imza geçen hafta atılacaktı ancak Fer'in gelmesi biraz gecikti. Kulübümüze katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Gücümüze güç katacaktır. Aramıza hoş geldin” şeklinde konuştu.

Hollandalı futbolcu Leroy Fer ise, “Geldiğim ilk andan itibaren bir aile ortamı gördüm. Çok sıcak bir karşılama oldu. Ben de Alanyaspor için elimden gelenin en iyisini vereceğim” diye konuştu.