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Leyleğin yumurta nöbeti

Afrika’nın çeşitli bölgelerinden baharın gelişiyle birlikte Antalya’nın Gazipaşa ilçesindeki yuvasına dönen leyleğin, yumurtaları başında bekleyişi yürekleri ısıttı.

Afrika'nın çeşitli bölgelerinden baharın gelişiyle birlikte Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki yuvasına dönen leyleğin, yumurtaları başında bekleyişi yürekleri ısıttı. Soğuk bölgelerden sıcak bölgelere, binlerce kilometrelik mesafelerden göç etmeleriyle bilinen leylekler, Mart ayından itibaren Türkiye'de görülmeye başlandı.


Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde de farklı noktalardaki leylek yuvalarında hareketlilik başladı. Pazarcı Mahallesi'nde bir elektrik direğinin tepesinde bulunan ve mahalle sakinlerine yaklaşık 20 yıldır komşuluk eden leylek de 2 hafta önce yuvasına geldi. Yuvasından sadece belli zamanlarda uçan ve kısa sürede yuvasına dönen leyleğin kuluçkada olduğu anlaşıldı. 4 adet yumurtasının başından neredeyse hiç ayrılmayan leyleğin görüntüleri drone ile kayda alındı. Yumurtalarını özenle koruyan leyleğin, yavrularını büyütünceye ilçede kalması bekleniyor.

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