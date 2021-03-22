Leyleklere özel koruma

Bölge Müdürlüğü ile AEDAŞ, yüksek gerilim hattına olan mesafesi nedeniyle risk taşıyan leylek yuvalarını, onlar için özel olarak hazırlanan direklere taşıyor. Hiçbir şekilde zarar görmeden aynı bölgede güvenli bir noktaya taşınan yuvalar, baharın müjdecisi ev sahiplerini bekliyor.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliği ile 6. Bölge Müdürlüğü, sorumluluk alanlarındaki Isparta, Burdur ve Antalya'da leyleklerin yüksek gerilim hatlarından olumsuz etkilenmemesi için çalışma başlattı. Bu çerçevede leyleklerin göç güzergahları üzerindeki hatlar izolasyon malzemesi ile kaplanıyor. Yüksek gerilim hattına olan mesafesi risk teşkil eden leylek yuvaları, güvenli noktalara taşınıyor.

Geçtiğimiz yıllarda Isparta ve çevresinde başlatılan çalışma kapsamında bu yıl da Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Manavgat ilçesi Çavuşköy Mahallesi'nde, elektrik direklerinin üzerindeki leylek yuvaları, yine aynı bölgede özel olarak hazırlanan direklere taşındı. Yeni platforma zarar verilmeden yerleştirilen yuvalar, özel olarak tasarlanan altlık sayesinde korunaklı bir şekilde ev sahiplerini bekliyor.

Binlerce kilometre yol kat edip yuvalarını buluyorlar

Leyleklerin binlerce kilometre yol kat ettikten sonra eski yuvalarını bulduklarını ifade eden AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, “Elektrik dağıtım hizmeti verdiğimiz Antalya, Burdur ve Isparta'daki birçok bölge, kuşların göç güzergâhında yer alıyor. Bazıları kuzeye doğru gidiyor. Bazıları da yazı bölgemizde geçiriyor. Biz başta leylekler olmak üzere göçmen kuşlarımızın bu yolculukları sırasında zarar görmemesi için elektrik hatlarımızda yıllardır izolasyon çalışması yapıyoruz. Ancak ne yazık ki bazı yuvalar yüksek gerilim hatlarına çok yakın. AEDAŞ olarak bir yandan kesintisiz enerji için her türlü tedbiri alırken diğer yandan da doğal yaşamı koruyup gözetmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışarak riskli bölgelerdeki leylek yuvalarını alıp yine aynı bölgede daha güvenli bir alandaki direklere taşımak üzere harekete geçtik” dedi.

Ülke genelinde yaygınlaşabilir

Bölge Müdürü Mahmut Temel de Bölge Müdürlüğü olarak yaban hayatının korunması ve desteklenmesi konusunda ciddi olarak çalışmalar yürüttüklerini, leylekler konusunda AEDAŞ işbirliği ile yapılan bu çalışmanın çok önemli olduğunu belirtti. Temel, bundan sonra da Akdeniz bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde bu çalışmanın yaygınlaşmasının faydalı olacağını ifade etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayatının korunması için zorlu kış koşullarında yem desteği sağlanması, su sıkıntısı yaşanan alanlara su götürülmesi, yaralanan ve tedaviye muhtaç yaban hayvanlarının tedavisi konusunda önemli çalışmalar da yürütüyor.