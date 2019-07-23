LGS'de tescilli başarı

Muratpaşa Belediyesi'nin Memurevleri ve Ermenek Mahalleleriyle birlikte Zeytinköy bölgesinde bulunan destek eğitim kursuyla liseye hazırlanan 77 öğrenciden 76'sı tercih ettiği liseye yerleşti.

Muratpaşa Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için kreşlerden üniversite sınavlarına hazırlık kurslarına uzanan eğitim çalışmaları içinde ilk ve ortaokul öğrencilere yönelik ücretsiz hizmet veren destek eğitim kursları, LGS'de yüzde 98.7'lik başarı oranına ulaştı.

Memurevleri, Ermenek mahalleriyle birlikte Zeytinköy bölgesinde bulunan destek eğitim kurslarıyla bu eğitim-öğretim yılında liselere hazırlanan 77 öğrenciden 76'sı tercih ettiği okula yerleşti. Robotik ve kodlama eğitimi gibi farklı programlarla öğrencileri sınavdan daha çok geleceğe hazırlayan kurslara devam eden ve istediği liseye yerleşen öğrencilerin 4'ü ise sınavla öğrenci kabul eden Göynük Fen Lisesi, Antalya Anadolu Lisesi, Kumluca ve Döşemealtı'nda bulunan Sosyal Bilimler Liselerini kazandı.

Okulların türü, okulların kontenjanı, okulların bulundukları yere göre oluşturulan kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılan sınavsız yerleştirmede ise istediği liseye yerleşen 72 öğrencinin 62'si Anadolu Lisesi tercihi yaptı. 2 öğrenci ATSO Güzel Sanatlar Lisesi tercihi yaparken 8 öğrenci de mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşti.

"Önemli bir başarı"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, büyük emekler sonucu istediği liselere yerleşme başarısı gösteren tüm öğrencileri kutladı. Muratpaşa Belediyesi'nin destek eğitim kurslarının TEOG'la başlayan ve son iki yıldır LGS olarak devam eden sistem içinde önemli bir başarı oranı yakaladığına dikkat çeken Başkan Uysal, “Bu başarı tablosunun ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.