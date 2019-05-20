"Lider Çocuk Tarım Kampı" tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, ilköğretim 4'üncü sınıf öğrencilerinin katılımıyla her yıl düzenlediği "Lider Çocuk Tarım Kampı" bu yıl 'Sıfır Atık' teması ile tamamlandı.

Kampın 4'üncü gününün misafirleri Muratpaşa Yunus Emre İlkokulu öğrencileri oldu. Kurşunlu Şelalesi'ni ziyaret eden öğrenciler, doğa ile iç içe hoş ve eğlenceli bir vakit geçirdi. Öğrenciler daha sonra Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen "Lider Çocuk Tarım Kampı" final etkinliğine katıldı.

Burada öğrencilere hitap eden Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, çocukların Türkiye'nin geleceği olduğunu belirtti.

Büyüklerin her zaman çocukların geleceği için çalıştığının altını çizen Özen,“ Atalarımızdan aldığımız bu güzel mirası, bu cennet vatanı sizlere en iyi şekilde bırakmak için gece gündüz bıkmadan usanmadan çalışıyoruz. Bu kampta çevremizin önemini, tarımı, doğayı yakından tanıdınız. Sıfır atık bizler için çok önemli bir konu. Hızla artan dünya nüfusu kaynakların çok çabuk tüketilmesi ve dünyanın kirlenmesine neden oluyor. Bu anlamda geri dönüşümün önemi, sıfır atık felsefesinin bir yaşam biçimi olması için bu kampta sayısız faaliyetle yerinde görerek eğitilerek donatıldınız. Artık sıfır atık bekçileri olarak başta Antalya'mız olmak üzere tüm çevreyi korumak sizlerin görevi.”dedi.

"Öğrenciler çevre bilinci edindi"

Konuşmanın ardından öğrenciler, kamp kapsamında hazırlanan pastayı kesti, müzik eşliğinde eğlendi.

Son olarak Mustafa Özen öğrencilere “Lider Çocuk Kampı Sertikalarını” ve “Sıfır Atık Bekçisi” kimlik kartlarını takdim etti. Öğrenciler bundan sonra gördükleri çevresel sorunlarda devreye girip uyarıda bulunabilecekleri belirtildi.