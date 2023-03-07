Lider Kepezspor ara transferde 4 futbolcuyu kadrosuna kattı

Lig 3. Grup lideri Kepezspor ara transfer döneminde 4 futbolcuyu kadrosuna kattı.

3 Lig 3. Grup Lideri Kepezspor şampiyonluk yolunda kadrosuna takviyeler yaptı. Antalya'nın Kaplanları ara transfer döneminin başında Orduspor'dan Sefa Durmuş, Serik Belediyespor'dan ise Mustafa Acar'ı kadrosuna dahil etti. 11 İlimizde meydana gelen deprem felaketi sonrası liglere devam etmeme kararı alan Osmaniyespor'dan transferin son günlerinde kaleci Mehmet Mert İslah ve takımın stoperi Abdurrahman Ayhanoğlu'nu transfer eden Kepezspor ara transferde gücüne güç kattı.

Öte yandan Osmaniyespor'dan alınan Kaleci Mehmet ve Stoper Abdurrahman, depremden 1 hafta önce Osmaniye'de oynanan ve Kepezspor'un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlanan bu müsabakada her iki futbolcu ogün Kepezspor'a karşı 90.dakika forma giymiş gerek kaleci Mehmet gerekse defans oyuncusu Abdurrahman kritik pozisyonlarda Kepezspor'un gol ayaklarına izin vermediler.