Lider Kepezspor kaldığı yerden başlıyor

Türkiye 3. Lig 3.Grup lideri Kepezspor Cumartesi günü deplasmanda İstanbul Beyoğlu Yeni Çarşıspor ile karşılaşacak.

Profesyonel liglere deprem dolayısla verilen ara bu hafta başlıyor. Türkiye 3. Lig 3. Grup lideri Kepezspor, Cumartesi günü deplasmanda İstanbul Beyoğlu Yeni Çarşıspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik Patron Şakir Filiz, “Ülke olarak zor günler geçiriyoruz, depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza bir kez daha Allahtan rahmet diliyorum. Cumartesi günü deplasmanda zor bir müsabakaya çıkacağız, futbolcularımıza güveniyoruz, istediğimiz sonucu alarak Antalya'ya inşallah döneceğiz” diye konuştu.

Kepezspor ligde lider ve puanı 43, rakibi Beyoğlu Yeni Çarşı ise 5. ave 32 puanla lig sıralamasında yer alıyor.