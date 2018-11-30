Lidyalıların sikkeleri sergilendi

Lidyalılar tarafından basılan ilk sikkeler ve eski çağda alışveriş-pazar kültürünün simgeleri Türkiye'de ilk kez Antalya'da sergilendi.

Lidya Krallığı tarafından basılan ilk sikkeler (para) Koç Üniversitesi Suna İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nde ‘Pazarın Cazibesi' adıyla (AKMED) sergilendi. Eski çağda elektron (altın ve gümüş karışımı alaşım), altın, gümüş bronz ve bakır gibi metallerden basılan sikkeler, Antalya'da adeta göz kamaştırdı.

Sergide, üzerinde devletin ve hükümdarın arması gibi tasvirlerin bulunduğu sikkelerin yanı sıra, eski çağda pazarlarda kullanılan teraziler de beğeniye sunuldu.

Sergi 8 ay açık kalacak

Sergi hakkında basın mensuplarına bilgilendirmelerde bulunan Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğr. Üyesi ve aynı zamanda AKMED Direktörü Oğuz Tekin, serginin 8 ay boyunca açık kalacağını bildirdi.

‘Pazarın Cazibesi' başlığıyla yola çıktıklarını kaydeden Tekin, Akdeniz dünyasında tarih boyunca alışverişin olduğunu belirtti. Tekin, "Mezopotamya ve Mısır uygarlıklarından başlayarak, Antik Yunan Şehir Devletleri, Anadolu'da kurulan uygarlıkları, Roma İmparatorluğu, Bizans ve Osmanlı'ya kadar çarşı pazarda ne varsa bu sergiye almaya çalıştık" dedi.

Dünya'da ilk

Serginin dünyada ilk kez düzenlendiğinin altını çizen Tekin, alışverişin ve pazar kültürünün sergiyle vatandaşla buluşmasının ilk kez olduğunu vurguladı. Türkiye'de de böyle bir serginin olmadığını söyleyen Tekin, dünyanın en eski sikkelerinin bu sergide olduğunu kaydetti.

"Çeşitli koleksiyonlardan getirdik ve Antalya'da sergiliyoruz"

Sikkeyi icat eden toplumun Lidya Krallığı olduğunu hatırlatan Tekin sözlerini şöyle tamamladı:

"Lidya Krallığı'nın sikkelerini biz buraya getirdik. Onun dışında terazi ağırlıkları ilk kez sergileniyor. Sanıyorum birçok kişi eski çağda pazarlarda kullanılan terazi ağırlıklarının farkında değil. Günümüzde bile bunlar müzelik oldu. Eskiden terazi ağırlıklarının her birinin üzerinde o devletlerin sembolleri ve armaları bulunurdu. Biz de bunları çeşitli koleksiyonlardan getirdik ve burada Antalya'da sergiliyoruz. Bu sergide amacımız çok kişiye ulaşmak. Antalya ve Türkiye'nin pek çok yerindeki öğrencileri buraya bekliyoruz. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite olmak üzere, yüzlerce ve binlerce insanın bu müzeyi gezmesini arzu ediyorum.”