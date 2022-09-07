Likya cup yat yarışlarına 100 sporcunun katılması bekleniyor

Bu yıl ilk defa düzenlenecek olan Likya Cup Yat Yarışları, 23-25 Eylül tarihleri arasında Antalya Kemer'de yapılacak.

Yarışlar öncesi Kemer Belediyespor Yat ve Yelken Kulübü Başkan Yardımcısı Fırat Yılmaz ve yönetim kurulu üyesi Gürhan Çelik, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti.

Kemer Belediyesi ve KETAV'ın destekleriyle Kemer Belediyespor Yat ve Yelken Kulübü tarafından bu yıl ilk defa düzenlenecek olan ve yarışlar çeşitli kategorilerde yapılacak.

Üç Adalar ile Karaburun açıklarında yapılması planlanan yarışlara 100 sporcunun katılması bekleniyor. Yarışların son günü gala yemeği ve ödül töreninin yapılacağı belirtildi. Belediye Başkanı Topaloğlu, belediye olarak yarışlara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Başkan Topaloğlu, yarışların ulusal anlamda büyük öneme sahip olduğunun altını çizerek, “Bu yıl ilk defa yapacağımız yarışlar hem ülke hem de Kemerimizin tanıtımına da büyük katkı sağlayacaktır. Sporcular, Kemer'in mavi güzelliklerini görme imkanı da elde edecek. Keyifli ve güzel bir yarışma olacağına inanıyorum ” diye konuştu.