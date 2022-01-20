İhlas Haber Ajansı

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Limon ağaçları buz tuttu, sarkıtlar oluştu

Antalya’da hava sıcaklığının 0 derecenin altına düşmesinin ardından limon ağaçları buz tuttu, buz sarkıtları oluştu.

Antalya'da hava sıcaklığının 0 derecenin altına düşmesinin ardından limon ağaçları buz tuttu, buz sarkıtları oluştu.


Turizm kenti Antalya 2 gündür soğuk hava dalgasının etkisi altında bulunuyor. Manavgat ilçesinde bir evin bahçesindeki limon ağaçları da buz tuttu, oluşan damlalarla ağaçta buzdan sarkıtlar oluştu. Sabah saatlerinde buz tutan limon ağaçlarını görenler, cep telefonları ile görüntüledi.

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