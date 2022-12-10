Lincoln Henrique: “Kazanmak her zaman güzeldir”

Kazanmak her zaman güzeldir. Özgüven veriyor” dedi.

Dünya Kupası arasında Antalya'da hazırlık kampı yapan Fenerbahçe'de Lincoln Henrique maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kampın çok iyi geçtiğini ve bunun kendileri için önemli olduğunu belirten Henrique, “Hatalarımızı görmemizi, en iyi ve en kötü noktalarımızı en iyi şekilde analiz edebilmemiz açısından burada yaptığımız hazırlık maçları çok önemliydi. Burada oynadığımız hazırlık maçlarını da kazandık. Kazanmak her zaman güzeldir. Özgüven veriyor. Ligin başlamasına da çok bir süre kalmadı. Bizim için önemli bir kamptı” dedi.

Bir gazetecinin farklı pozisyonlarda görev aldığına ilişkin sorusunu yanıtlayan Lincoln Henrique, “Bugün futbolda çok yönlü olmanız gerekiyor çünkü futbol çok yönlü bir oyun. Biren fazla pozisyonda gerektiği zaman 2-3'ten fazla pozisyonda oynayabilmeniz gerekiyor. Bende de bu var. Hangi pozisyonda oynarsam oynayayım hocamın benden istediklerini iyi bir şekilde anlıyorum. Takımda bir tek ben değil, pek çok oyuncu çok yönlü oynayabiliyor. Bunun sonucunda kazanan Fenerbahçe oluyor” ifadelerini kullandı.