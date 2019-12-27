Lise mezunları 1 yıl daha toplu ulaşım indirimden yararlanacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından yapılan düzenleme ile liseden mezun olan geçler, üniversiteye hazırlık süresince 1 yıl daha indirimli kart kullanabilecekler. UKOME ayrıca Alanya'nın ardından Kemer, Serik, Manavgat ve Gazipaşa'da da toplu ulaşım araçlarında öğrenci indirimi yaptı.

UKOME, Muhittin Böcek'in talimatıyla liseden mezun olan gençlerin, mezuniyetten sonra bir yıl daha indirimli toplu ulaşım kartını kullanmaya devam etmesi yönünde karar aldı.

UKOME ayrıca Alanya'nın ardından 4 ilçede daha öğrenciler için toplu ulaşım fiyat tarifesinde indirim uyguladı. Kemer, Serik, Manavgat'ta 2.25 lira olan öğrenci ücreti 2 liraya, Gazipaşa'da 2.50 lira olan toplu ulaşım fiyatı 2 liraya indirildi.

Yeni UKOME kararlarının ve halk otobüslerinde geçerli olan indirimli fiyatların tüm öğrencilere hayırlı olmasını dileyen Böcek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğimizi emanet ettiği gençlerimiz bizler için çok değerli. Onların eğitimlerine devam edebilmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen katkıyı sunmaya devam ediyoruz. Daha önce Alanya'da hayata geçirdiğimiz indirim kararını 4 ilçemiz için daha aldık. Üniversiteye hazırlanan gençlerimizi de unutmadık. Liseden sonra bir yıl daha indirimden faydalanacaklar. Öğrenci kardeşlerimiz ve gençlerimiz için çalışmaya, onlara destek olmaya devam edeceğiz” dedi.