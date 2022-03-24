Lise öğrencileri Osmanlı seyyahlarını tek bir uygulamada buluşturdu

Antalya'da lise öğrencileri Kemal Yiğit Erden, Sena Melis Tanış ve Sedat Efe Aydın, TÜBİTAK projesi kapsamında Osmanlı coğrafyasını gezip yazan seyyahlara yönelik ecelebi.com adında bir web CBS uygulaması geliştirdi.

Antalya'da Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Kemal Yiğit Erden, Sena Melis Tanış ve Sedat Efe Aydın, TÜBİTAK projesi kapsamında Osmanlı coğrafyasını gezip yazan seyyahlara yönelik ecelebi.com adında bir web CBS uygulaması geliştirdi. Uygulamada, seyyahların Osmanlı topraklarında gezdikleri şehirler, bu şehirlere yönelik seyyahların ağzından şehrin anlatıldığı video kayıtları, seyyahların rotaları gibi önemli başlıklara yer veriliyor.

Araştırmacılar için de çok önemli bir kaynak niteliğinde proje çalışması, TÜBİTAK yarışmasında Türkiye finaline kaldı.