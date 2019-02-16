Lise öğrencilerinden akülü ve tekerlekli sandalye yardımı

Antalya'nın Kumluca ilçesi'nde lise öğrencilerinin Atık Yağ Toplama ve Geri Dönüşüm Projesi kapsamında elde edilen akülü ve tekerlekli sandalye sahibine teslim edildi.

Kumluca Anadolu Lisende öğrencilerin Atık Yağ Toplama ve Geri Dönüşüm Projesi kapsamında “Ben Çevreciyim” temalı üçüncü program Sultan Alparslan İlkokulu konferans salonunda yapıldı. Daha önce, atık yağların toplanmasından elde edilen 2 akülü ve tekerlekli sandalye engelli vatandaşlara düzenlenen törenlerle teslim edilmişti. 3. Akülü ve tekerli sandalye Beyza Nur Yalçın'a teslim edildi. Programda doğanın nasıl kirletildiğini, neden korunması gerektiğini vurgulayan konuşmalara, slayt gösterilerine yer verilerek, çevre konulu şiir ve kompozisyonlar okundu.

Kimya Öğretmeni Humay Sayan, “1 litre atık yağ, 1 milyon litre içme suyunu kirletiyor. Bu anlamda sürdürdüğümüz projemizle her yıl 5 ton atık yağ toplayarak, gelecek nesillere karşı sorumluğumuzu yerine getirmeye çalıyoruz” dedi.

Okul Müdürü İsmet Eraslan da “Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için bundan altı yıl önce başlattığımız atık yağ toplama kampanyamız bugün sosyal sorumluluk projesine dönüşmüş durumda. Bir öğrenci bir aile demek, 550 öğrenci 550 aile demek, bunlarda onlarca mahalle demek. Biz doğanın korunması ve tahribatın önlenmesi için yaptığımız bu çalışma ile büyük kitlere ulaştık ve çevreci bir okul olduk.”