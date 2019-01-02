Lise son sınıf öğrencilerine eğlenceli motivasyon

2 ayda 35 okuldan 5 bin 700 öğrenci sınav stresinden uzak unutulmaz bir gün geçirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel, gençlerin zorlu üniversite sınavı süreçlerinde destek oluyor. Dershane ve okul arasında mekik dokuyan 12'nci sınıf öğrencileri Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla stres atıyor. Birbirinden keyifli dev eğlence araçlarını deneyimleyen öğrenciler, zorlu ders ve sınav sürecinden uzaklaşıp, heyecan dolu dakikalar yaşıyor. Motivasyon etkinliği kapsamında öğrenci sayısı 35 okuldan 5 bin 700 öğrenciye ulaştı. Etkinliğin kendilerine moral olduğunu belirten öğrenciler, sınav stresinden bir nebze de olsa uzaklaştıklarını dile getirdi.