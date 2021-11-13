Liseliler aileleri ile birlikte aşı oldu

Antalya Akdeniz Sanayi Sitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen Covid 19 aşı etkinliğine ilgi büyük oldu. 50'yi aşkın öğrenci,veli ve personelin aşı olduğu uygulamada hiç aşı olmayanlar kadar sıralı aşılarını yaptıranlar da oldu.

Sinovac ve Biontech aşılarının program dahilinde uzman ekiplerce uygulanmasını sağlayan Yeşilay Kulübü Sorumlusu Süleyman Pektaş çalışmanın tanıtımının haftalar öncesinden başladığını ifade etti. Pektaş, "bir kişinin bile hayatını ilerde kurtarmaya vesile olacaksak ne mutlu bize. Tüm sağlık çalışanlarına bir kez daha bu vesile ile teşekkür ediyorum" diye konuştu.