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Liseliler, otobüs duraklarını kütüphane yapabilmek için pazarda tezgah açtılar

Manavgat’ta lise öğrencileri ana caddelerinde bulunan minibüs duraklarını kütüphaneye çevirmek için pazarda tezgah açıp satış yaptılar.

Manavgat'ta lise öğrencileri ana caddelerinde bulunan minibüs duraklarını kütüphaneye çevirmek için pazarda tezgah açıp satış yaptılar.


Özel Manavgat Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi öğrencileri, gerçekleştirecekleri sosyal sorumluluk projesine kaynak oluşturmak, ticareti ve hayatı öğrenmek için ‘Alınteri bizden, siftah sizden bereket Allah'tan' sloganıyla Manavgat Cumartesi Pazarında tezgah açarak sebze-meyve satışı yaptı.


Öğrencilerle birlikte tezgahta satış yapan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Yücel Aslan, gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesi ile öğrencilerinin öncelikle hayatı ve para kazanmanın zorluklarını öğrendiğine dikkat çekerek “Bugün elde edilecek gelirle Manavgat'ın ana caddelerinde bulunan minibüs duraklarına minibüs bekleyen vatandaşlarımızın kitap okuyabilmeleri amacıyla kütüphaneler oluşturmak istiyoruz. Vatandaşlarımıza göstermiş oldukları ilgi için teşekkür ediyoruz” dedi.


Öğrencilerin kendi aralarında topladıkları paraları sermaye yaparak pazarda sattıkları sebze-meyveleri satın aldıkları bildirildi.

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