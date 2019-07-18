İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lokman Gör Alanyaspor'da

Alanyaspor, ismi Beşiktaş ile de anılan BB Erzurumspor’da forma giyen 28 yaşındaki stoper Lokman Gör ile 2+1 yıllık sözleşmeyle renklerine bağladı.

Alanyaspor, ismi Beşiktaş ile de anılan BB Erzurumspor'da forma giyen 28 yaşındaki stoper Lokman Gör ile 2+1 yıllık sözleşmeyle renklerine bağladı.


Alanyaspor, Lokman Gür ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığını kulübün resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:” Geçen sezon BB Erzurumspor'da forma giyen Lokman Gör ile 2 + 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuz Topuk Yaylası kampına katılarak, takımımızla birlikte çalışmalarına başladı."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.