Londra'daki bal yarışmasından altın madalyayla döndüler

Dünya genelinde bal üreticilerinin en kaliteli ürünlerinin ödüllendirildiği 2022 yılı Londra Bal Ödülleri'nde BEE&YOU, Çam Balı ile altın madalyaya layık görüldü.

Dünya genelinden bal üreticilerinin katıldığı yarışmada, ürünler jüri tarafından kalite, koku, doku ve lezzet kriterlerine göre değerlendirildi. Ödüller, yapılan değerlendirmeler sonucunda alınan puanlamalara göre verildi. Bu çerçevede yüksek derecelendirme alan ürünler, Altın Bal Ödülü'nün sahibi oldu. Çam Balı da bu kategoride yer alarak, altın madalya kazandı. Birçok farklı ülkelerden bal üreticilerinin katıldığı yarışmada onlarca farklı ürün yarıştı.

“Amacımız Anadolu arı ürünlerinin kalitesini tüm dünyaya duyurmak”

Ürünlerinin altın madalyaya layık görülmesinin kendileri için büyük bir onur kaynağı olduğunu belirten firmanın Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Anadolu arı ürünleri ve Anadolu arıcılığını geliştirmek için şirketimizin kuruluşundan itibaren her geçen gün büyüyen bir aşkla ürünlerimizi üretiyoruz. Geçtiğimiz yıl Londra Bal Ödülleri'nde yayla çiçek balımızla altın madalya kazanmıştık. Bu yıl ise başarımızı Türkiye'ye özgü endemik bitki örtüsünden elde dilen Çam Balımız ile devam ettirdik ve yine altın madalyanın sahibi olduk. Anadolu arı ürünlerinin farkını dünyaya anlatmaktan ve farkını tüm dünyaya duyurmaktan dolayı çok mutlu ve onurluyuz. Türkiye'nin değerlerini yurt dışına daha çok tanıtabilmek adına üstümüze düşen görevi layıkıyla yerine getirmek için çalışıyoruz. Bu tarz global yarışmalar hem ülkemizin marka bilinirliğine katkıda bulunuyor hem de üreticilerin kendilerini tanıtabilmelerine fırsat veriyor" dedi.